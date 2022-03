Câmara de Votuporanga aprova Moção de Repúdio ao deputado estadual Arthur do Val após declarações disparadas contra as mulheres ucranianas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Os vereadores Chandelly Protetor, Jezebel Silva e Professor Djalma Nogueira (Podemos) apresentaram, na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (7/8), Moção de Repúdio contra o deputado estadual Arthur do Val, o conhecido “Mamãe Falei”, também do Podemos, por “declarações de ofensas disparadas contra as mulheres ucranianas”.

A Moção Nº 3/2022 foi votada e aprovada por unanimidade logo no início da sessão pelos vereadores.

O texto aponta como justificativas as notícias da última sexta-feira, dia 4, quando a imprensa nacional e a internacional divulgaram áudios gravados em que o Deputado Estadual Arthur do Val, “onde o mesmo pejora as mulheres ucranianas”.

Segundo a Moção, “o referido Deputado Estadual foi infeliz nas suas declarações, mostrando total desrespeito, não somente com às mulheres ucranianas, mas sim, de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra.