Ontem, o Valor Investe divulgou que o pagamento dos R$ 1.045 ocorreria na segunda-feira (15), como vinha sendo divulgado pelo próprio banco, mas que por 30 dias (de 15 de junho a 15 de julho) os recursos estariam disponíveis apenas no aplicativo Caixa Tem, o mesmo usado por beneficiários do auxílio emergencial, aquele de R$ 600. Já a partir de 15 de julho, o dinheiro poderia ser sacado ou transferido para outros bancos, mas com um escalonamento de datas, com base no mês de aniversário da pessoa.

Ao que tudo indica, a data de liberação foi adiada, mas a dinâmica do pagamento deve ser mantida. Ou seja, no princípio o acesso ao recurso estará limitado ao aplicativo Caixa Tem e depois livre para saques e transferências, respeitando um calendário de mês de aniversário da pessoa. Serão liberados um total de R$ 36 bilhões do FGTS nesse novo “saque emergencial” – lembrando que no ano passado o governo havia liberado resgates de R$ 500 por conta, e que depois chegaram a R$ 998.

Por meio do app Caixa Tem é possível fazer pagamento de contas e boletos de água, luz, telefone e cartões de crédito. A pessoa também pode emitir um cartão de débito digital, que pode ser usado para comprar em sites e aplicativos. Várias grandes lojas de departamentos já colocaram em seus sites a possibilidade de pagamento via Caixa Tem.

O dinheiro do FGTS só não estará disponível para saque em espécie imediatamente porque, além do governo querer evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa, não há papel moeda (leia-se notas de dinheiro) suficiente para honrar todos os saques, segundo essa fonte do governo ouvida pela Valor Investe. Isso porque ela se soma ao programa de auxílio emergencial, que inicialmente liberou três parcelas de R$ 600 para milhões de pessoas, e colocou nas mãos dos brasileiros dezenas de bilhões de reais, o que, até o início da pandemia, não era previsto.

Essa liberação de dinheiro levou a Casa da Moeda a produzir mais papel moeda a toque de caixa. Desde 13 de março, o total de dinheiro em circulação no país aumentou R$ 70 bilhões, saindo de R$ 256 bilhões em 13 de março, para R$ 326 bilhões, de acordo com dados do Banco Central.

Mas mesmo com esse esforço, a Caixa foi obrigada a achar uma maneira alternativa de liberar os recursos sem ter de colocar as notas de dinheiro efetivamente na mão das pessoas. E essa alternativa foi o aplicativo Caixa Tem.

Num primeiro momento, as pessoas usam os recursos via Caixa Tem para pagar contas, boletos e fazer compras em lojas. Em tese, num segundo momento, na hora em que os recursos ficam de fato liberados para saques e transferências para contas de outros bancos, a quantidade de dinheiro que as pessoas ainda têm disponível para sacar é menor e, consequentemente, a necessidade de papel moeda também é menor. Esse é o grande raciocínio por trás da criação do aplicativo Caixa Tem e depois do escalonamento dos pagamentos de acordo com o mês de aniversário da pessoa, explica a fonte do governo ouvida pelo Valor Investe.