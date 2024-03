Caçadores ilegais são flagrados pela Ambiental em Fernandópolis

Durante patrulhamento ostensivo na zona rural de Fernandópolis na tarde desta segunda-feira (25), a equipe da Polícia Militar Ambiental flagrou dois homens em atitude suspeita na Estrada Municipal Fernandópolis x Brasitânia. Ao avistarem a viatura, os indivíduos jogaram objetos ao solo, que se revelaram serem duas armas de fogo.

Após a abordagem, os dois homens foram identificados e as armas apreendidas. Questionados sobre a posse das armas e a autorização para a caça de animais silvestres, os infratores confessaram não possuírem nenhuma licença ou autorização. Além das armas, foram encontrados com os infratores três lanternas e duas facas.

Diante do flagrante, os infratores receberam duas multas no valor total de R$ 1.000,00 por caça ilegal, com base no Art. 25 da Resolução SIMA nº 005/2021. Além disso, foram autuados em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no Art. 14 da Lei 10.826/03, por não possuírem documentação das armas.

Os infratores e as armas apreendidas foram encaminhados ao Plantão Policial de Fernandópolis, onde o Delegado de Polícia ratificou a voz de prisão em flagrante.