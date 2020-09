O Gripen é o primeiro F-39E das 36 unidades que tiveram a compra anunciada em 2013 da empresa sueca Saab.

As atividades no Brasil incluem testes nos sistemas de controle de voo e de climatização e testes na aeronave em condições climáticas tropicais. Além dos ensaios que são comuns às aeronaves do Programa Gripen E, serão testados no Brasil características únicas das aeronaves brasileiras, como integração de armamentos e o sistema de comunicação Link BR2 – que fornece dados criptografados e comunicação de voz entre as aeronaves.