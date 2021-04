Cabeleireiro é encontrado morto em garagem de casa em Araçatuba

A Polícia Civil está investigando a morte do cabeleireiro Carlos Alberto da Costa, de 64 anos, que foi encontrado morto na varanda da casa dele, na noite desta quarta-feira (22), no bairro Jussara, em Araçatuba (SP).

O corpo de Costa foi encontrado pela polícia caído na garagem da casa, após um vizinho ouvir um barulho e acionar uma viatura​. Ele estava com uma corrente enrolada no pulso e segurava um cadeado do portão em uma das mãos. Costa também tinha uma marca na cabeça e havia sangue no local.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e confirmou a morte do homem. O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico. O caso foi registrado como morte suspeita.