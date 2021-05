Cabeleireira entrega 205 litros de leite para Santa Casa de Votuporanga

Arrecadação voluntária em Cosmorama foi feita por Natália Ribeiro Pugas, por meio do projeto ‘Corte Solidário’, em prol do Hospital

Dar uma repaginada no visual, em plena pandemia, e ainda ajudar em uma ação solidária em prol da Santa Casa de Votuporanga. Esse foi o objetivo da cabeleireira Natália Ribeiro Pugas, do salão de beleza Espaço VIP, que fica em Cosmorama. Ela realizou a campanha “Corte Solidário”, que arrecadou 205 litros de leite para a Santa Casa, que é referência para 53 cidades do Noroeste paulista.

A cada duas caixas de leite, a cliente que participava da ação ganhava um corte. Em oito dias, período da iniciativa voluntária, foram 66 mulheres atendidas, unindo autoestima e solidariedade.

“Neste ano tão difícil, já doei alimentos para famílias em Cosmorama. Mas pensei desta vez em doar para uma Instituição que estivesse na linha de frente do combate à COVID-19. E a Santa Casa é uma delas e nos atende tão bem”, disse Natália. Ela faltou também sobre o quanto a sua cidade precisa da Santa Casa. “Quando o nosso município necessita, a Santa Casa é a nossa primeira referência”.

A cabeleireira tem um carinho pela Instituição. No ano passado, seu segundo filho, Miguel Ribeiro dos Anjos, de 7 meses, nasceu no Hospital. “Foi um momento muito especial, de excelente assistência. Quero continuar colaborando com ações para arrecadar mais alimentos para Santa Casa”.

Os mantimentos foram entregues ao Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1,7 mil refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Em média, são consumidos 1,5 mil litros de leite por mês, dependendo do cardápio semanal. Disponibilizamos café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. “Essa colaboração nos ajuda muito nesta demanda”, afirmou o nutricionista João Carlos Bragato.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa solidária. “Natália deu exemplo para toda população de como unir talento e amor ao próximo. Aproveitou sua profissão para fazer o bem ao próximo. Agradecemos imensamente esse gesto, que nos auxilia na manutenção dos atendimentos, com qualidade e humanização. Nosso muito obrigado”, disse.