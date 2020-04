Bruno e Humberto: modão beneficente para Santa Casa

Vão sobrar motivos para assistir a live solidária desta dupla “prata da casa”. Além das músicas de qualidade para embalar o final de semana, você pode ajudar a Santa Casa de Votuporanga – único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade – e a ONG dos Animais!

Neste sábado (25/4), a partir das 14h, Votuporanga estará como? “De corpo e Alma” com os queridos e talentosos Bruno e Humberto. Queremos chamar o reforço para carregar o tanto de doação que esperamos conseguir!

A dupla está finalizando os preparativos para o show, que será em Américo de Campos. “Estamos muito animados para a apresentação. Marcão Braz e a Arlete Lima nos procuraram para ajudar as entidades e, prontamente, atendemos o pedido. Estamos na expectativa e contamos com todos vocês!”, disse.

Os cantores montaram um repertório baseado no novo DVD “De corpo e Alma” gravado em novembro do ano passado, além de modão e hits. “Queremos cantar para vocês a nova música de trabalho “Vinte reais de Marília Mendonça” e tantas outras. A intenção é ficarmos juntos por três horas de muita solidariedade”, complementaram.

As doações serão feitas durante o show, por meio de QR Code. “Por meio do nosso canal, a pessoa entrará em contato com o WhatsApp da equipe do Hospital e também da ONG. Vamos prestar contas durante a apresentação, agradecendo os doadores e pedindo ainda mais a colaboração de todos. O nosso objetivo é ajudar quem precisa”, explicou Brunão.

A apresentação conta com apoio da Apravel, Cerveja Petra, V1, Rádio Cidade e Espeto Du Cheff. Para assistir a live é só você entrar no do YouTube e digitar Bruno e Humberto. “Esperamos todos vocês para uma tarde animada. Neste isolamento social, vamos aproveitar e fazer o bem. Cada doação é muito importante para nossas instituições”, ressaltou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o auxílio. “Estamos muito felizes com todo o comprometimento da equipe de Bruno e Humberto. Eles nos procuraram para saber como poderiam colaborar. Quero aproveitar e pedir para toda a população que puder, que faça sua doação. Estamos necessitando de alimentos não-perecíveis (leite, arroz, feijão, açúcar, macarrão, chá e café), verduras, frutas e materiais de consumo (álcool em gel, luvas, máscaras, sabonete líquido, copos descartáveis, papel toalha, sacos de lixo de 100 litros),além de dinheiro (Banco: Santander – Agência: 3568 -C/c: 13.000.687-1) . Toda ajuda é revertida em benefícios para os pacientes na guerra contra Coronavírus”, finalizou.