Uma briga entre vizinhos terminou com uma mulher esfaqueada no bairro Quinta das Castanheiras, em Andradina (SP), na noite de domingo (20). Uma câmera de segurança flagrou a confusão.

As imagens também mostram o momento em que a mulher sai de dentro do imóvel com uma faca nas mãos e ataca a vizinha na calçada.

No vídeo, é possível ver uma mulher derrubando o portão de uma casa com um chute, além de pessoas jogando pedaços de madeira na direção da residência.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher esfaqueada foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Andradina. O hospital informou que o quadro dela é estável.

O motivo da briga não foi informado pela Polícia Civil. A faca e um pedaço de madeira foram apreendidos. O caso segue em investigação.