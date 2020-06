Brasil inaugura Centro de Operações Espaciais

A base atenderá a satélites geoestacionários e de baixa órbita.

Foi inaugurado, em Brasília/DF, nesta terça-feira (23),o Centro de Operações Espaciais (COPE), referência nacional e internacional pela complexidade e modernidade de suas instalações. Entre as atribuições da base estão: atender diversos satélites geoestacionários e satélites de baixa órbita, além de receber os pedidos de aquisição de imagens de outros satélites e adequá-los às capacidades dos sensores orbitais de sua responsabilidade. Os satélites contratados apoiam o processo decisório das principais atividades das Forças Armadas, a exemplo das Operações Verde Brasil e Amazônia Azul 2019.

Com a inauguração de hoje, todas as estações terrestres do projeto Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) estão concluídas.

O sistema SGDC é composto de um satélite, que atende ao uso dual (militar e civil), operado por duas estações de solo para controle, gerenciamento e monitoramento da operação do satélite e dos serviços embarcados.

