Região tem redução de 19% em mortes no trânsito em 2023

A região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, apresentou queda de 19% no número total de mortes no trânsito, na comparação entre os cinco primeiros meses de 2023, quando ocorreram 103 óbitos em acidentes, com o mesmo período do ano passado, que teve 127 ocorrências do tipo. Os dados atualizados são do Infosiga SP, gerenciado pelo programa Respeito à Vida e pelo Detran-SP.

A queda de óbitos no trânsito na região também é evidenciada pela comparação entre maio do ano passado e o mesmo mês deste ano. Foram 25 ocorrências em 2022, contra 19 em 2023 – uma redução de 24%.

Os acidentes com vítimas não fatais caíram em 4% na região ao comparar o período de janeiro a maio de 2023 e de 2022; foram 3.388 registros, contra 3.535, respectivamente. Em maio deste ano houve 811 acidentes sem óbitos, enquanto, no mesmo mês do ano passado, foram 864, uma redução nos indicadores mais recentes de 6%.

Automóveis

Entre os números do Infosiga, destaca-se ainda a queda de 51% de casos de mortes em acidentes envolvendo automóvel. Na comparação entre os cinco primeiros meses de 2022 com o mesmo período deste ano, foram registradas 55 ocorrências contra 27, respectivamente. Neste mesmo tipo de situação, também houve uma redução de 40% ao comparar maio de 2023, quando foram registrados 6 óbitos, com o mesmo mês do ano passado, quando houve 10 ocorrências.

No Estado

O Estado de São Paulo, apresentou queda de 11,3% no número total de mortes no trânsito, na comparação entre maio de 2023, quando ocorreram 415 óbitos em acidentes, com o mesmo período do ano passado, que teve 468 ocorrências do tipo.

A queda de óbitos no trânsito no Estado também é evidenciada pela comparação entre os cinco primeiros meses do ano passado e o mesmo período deste ano. Foram 2.052 ocorrências de janeiro a maio de 2022, contra 1.979 de janeiro a maio de 2023 – uma redução de 3,6%.

Entre os números do Infosiga, destaca-se ainda a queda de 13,3% de casos de mortes em acidentes envolvendo motocicletas. Na comparação entre maio de 2022 com o mesmo mês neste ano, foram registradas 181 ocorrências contra 157, respectivamente.

Nos casos de óbitos envolvendo pedestres, houve redução de 13,8% na comparação de maio de 2022, quando foram registrados 123 casos, com o mesmo mês deste ano, que registrou 106 mortes.

No acumulado de janeiro a maio de 2023, comparado a 2022, também foi registrada queda no número de mortes envolvendo pedestres.

Foram 506 óbitos contra 467, o que representa uma redução de 7,7%. No número de mortes envolvendo bicicletas, observou-se redução de 8,8% na comparação entre maio do ano passado e de 2023, quando ocorreram 34 e 31 casos respectivamente. SBT Interior