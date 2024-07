Bradesco, Next e outros bancos estão fora do ar hoje (19); entenda o motivo

App do Bradesco exibe erro 5414? “Apagão cibernético” cria instabilidades nos aplicativos bancários no Brasil e no Pix, além de voos e outros serviços ao redor do mundo; entenda

Aplicativos dos bancos Bradesco, Next, Pan e Neon apresentam problemas nesta sexta-feira (19) segundo o Downdetector — e o motivo é inusitado. Houve um “apagão cibernético” há poucas horas, que estaria relacionado a uma falha no sistema Windows da empresa estadunidense de cibersegurança CrowdStrike. A companhia monitora diferentes serviços ao redor do mundo para detectar falhas e possíveis brechas para invasores. Curiosamente, um problema que se originou em uma corporação de proteção virtual criou instabilidades para diferentes serviços tech ao redor do mundo.