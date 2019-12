Bovespa termina 2019 com a maior alta em 3 anos

No lado oposto, apenas seis empresas do índice registraram desvalorização. As ações da Braskem tiveram o pior desempenho (-35%), seguidas de CVC Brasil (-28%), Embraer (-9%), Smiles (-3,6%), Ultrapar (-1,8%) e Cielo (-0,6%).

O mercado de ações se tornou mais atrativo em 2019 em meio aos sucessivos cortes na taxa básica de juros (Selic), que começou o ano em 6,5% ao ano e termina em 4,5% – a menor desde que foi estabelecido o regime de metas de inflação no país.

Ajudada ainda por outros fatores, como juros baixos também no exterior e um clima positivo nos mercados mundiais, a bolsa brasileira bateu recordes em 2019. Em março, o Ibovespa alcançou os 100 mil pontos pela primeira vez. E em dezembro, chegou aos 117 mil. A máxima de fechamento do ano foi registrada no dia 26 de dezembro, quando o Ibovespa encerrou a sessão aos 117.203 pontos.

A sequência de recordes da Bovespa em 2019 é também explicada pela maior entrada de investidores. Em 2019, a quantidade de brasileiros que investem na bolsa praticamente dobrou, chegando a 1,6 milhão de pessoas físicas.

Este é o quarto ano consecutivo de ganhos do Ibovespa, que passou de 87.887 pontos no final de 2018 e rompeu m 2019 pela primeira vez o patamar dos 100 mil pontos.

Este também foi o segundo ano de crescimento mais rápido da década, após a disparada de quase 39% em 2016. Esse salto ocorreu após a queda de mais de 13% em 2015, quando o país afundava em uma recessão.

Para analistas da XP, o desempenho da bolsa este ano foi guiado pela recuperação econômica do país, ainda que ela esteja acontecendo de forma mais lenta do que o esperado inicialmente.

“O fim do ano se mostrou mais encorajador, dando indícios de que 2020 poderá finalmente ser um ano melhor no âmbito econômico”, disseram, acrescentando que esperam que o Ibovespa chegue ao patamar de 140 mil pontos ao final do próximo ano.

Para analistas da Levante Investimentos, o avanço da economia passa pela continuidade da agenda de reformas do governo, que já aprovou a reforma da Previdência este ano.

“A inclinação do Congresso em promover ajustes fiscais, tributários e regulatórios fortalece a aceleração do crescimento para o ano que vem, o que pode ser recebido com muito bons olhos”, afirmaram em nota.

Outras bolsas no mundo

A bolsa brasileira não foi a única a ter altos rendimentos este ano, fortalecidos nas últimas semanas com os sinais de um acordo para acabar com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.