Bombeiros procuram por morador de Ouroeste que pulou de ponte

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Corpo de Bombeiros de Iturama retomou na manhã desta segunda-feira, dia 1, as buscas pelo corpo de um homem que pulou da Ponte de Água Vermelha, na disiva de São Paulo com Minas Gerais.

Um homem identificado como José Rubens Almeida de Oliveira, de 48 anos, morador de Ouroeste se afogou após pular da Ponte de Água Vermelha do lado mineiro.

De acordo com populares e Militares do 8º Pelotão, que atenderam a ocorrência, a vítima teria afundado no rio e não voltado mais a superfície após pular pela segunda vez de cima da ponte.

Região Noroeste