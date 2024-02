Bombeiros encontraram corpo que pode ser de jovem desaparecido em Birigui

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram no início da tarde desta quinta-feira (22), o corpo que pode ser de João Vitor de Lima, 25 anos, que está desaparecido desde a última quinta-feira (15). O corpo foi localizado no rio Tietê, em Buritama.

Na manhã da última quinta-feira (15), o gestor de recursos humanos da empresa que o rapaz de 25 anos trabalhava, comunicou o desaparecimento no Distrito Policial de Birigui.

Segundo o gestor, João Vitor, trabalhava como auxiliar geral na empresa. Colegas de trabalho informaram que ele havia removido sua foto de perfil das redes sociais e recentemente havia terminado um relacionamento amoroso, perguntando com frequência sobre a profundidade do rio Tietê.

O gestor chegou a ir até a residência de João Vitor, localizada na Rua Basílio Troncoso, no bairro Jardim Toselar. A proprietária do imóvel confirmou que o rapaz havia saído por volta das 14h do dia 15 e não retornou desde então.

BUSCAS

Um pescador procurou a polícia no domingo (18), e relatou que enquanto pescava na Ponte Nova, no rio Tietê, em Buritama, encontrou objetos na encosta do rio, incluindo um capacete, celular, molhos de chaves, carteira com documento e uma carta, que teria sido manuscrita por João Vitor de Lima, indicando uma despedida.

Após tentativas de contato com um número deixado na carta, o pescador entregou os pertences à polícia, que posteriormente repassou à família do rapaz.

CORPO

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi solicitada e esteve no local onde os documentos e objetos foram localizados. As buscas continuaram e, o corpo que pode ser de João Vitor, foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (22). A família será chamada para realizar o reconhecimento do corpo. Birigui Notícias da Hora