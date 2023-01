Bombeiros encontram corpo de turista desaparecido no Rio Tietê

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram, no início da tarde desta quinta-feira (26), o corpo de um homem que desapareceu no Rio Tietê após sofrer um acidente durante uma pescaria na última terça-feira (24).

A vítima, que morava em São Paulo e era de ​​Volta Redonda (RJ), estava na cidade para passar férias e ajudou a organizar uma pescaria com outros amigos.

Nós fomos pescar em seis barcos e, por volta das 11h30, já com as caixas cheias de peixes, decidimos retornar para almoçar. Quatro barcos retornaram e dois ficaram mais um tempo. No momento em que eles retornaram, a parte da frente do barco em que o Marcelo estava levantou. O piloto pediu para eles acertarem a manete e a gente acha que ele deve ter acelerado o barco. A gente deduz que ele ficou enrolado na hélice do barco porque encontraram destroços do colete salva-vidas”, explicou um amigo da vítima.

​Desde então, bombeiros de Pereira Barreto, Andradina e Araçatuba iniciaram as buscas e conseguiram encontrar o corpo hoje (26), junto com o barco, que virou no rio. A embarcação foi localizada por meio de um sonar utilizado por pescadores. Eles conseguiram identificar o barco embaixo da água e acionaram os mergulhadores.

O corpo do turista foi recolhido e passaria por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares. As causas do acidente serão investigadas.

SBT Interior