Bombeiro que morreu soterrado ao tentar salvar bebê é velado em Guarujá/SP

Cabo Moraes será enterrado na tarde desta quarta-feira (4), no Cemitério da Saudade, na Vila Julia.

Um dos bombeiros que morreu soterrado tentando salvar vítimas do temporal que atingiu a Baixada Santista nesta terça-feira (3), está sendo velado em Guarujá, no litoral de São Paulo, nesta quarta-feira (4). Segundo informado ao G1, Rogério de Moraes Santos era cabo há 20 anos e estava lotado no 6º Grupamento de Bombeiros, no Posto de Bombeiros do Guarujá.

O acidente que vitimou o cabo Moraes, de 43 anos, ocorreu no Morro do Macaco, quando ele e um companheiro de trabalho, o cabo Marciel De Souza Batalha, de 46, tentavam salvar Thatiana Lopes de Lima Gomes, de 25 anos, e o filho, Arthur Rafael de Lima, de 10 meses, que também vieram a óbito.