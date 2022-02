Além de participar da cerimônia de inauguração da obra da BR-153, o presidente também tem presença confirmada na inauguração da unidade operacional da PRF

O presidente Jair Bolsonaro (PL), além de participar da inauguração da obra de duplicação da BR-153, em Rio Preto, nesta quinta-feira, 24, também tem presença confirmada na inauguração da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município.

O comunicado enviado a jornalistas na manhã desta quarta-feira, 23, a PRF confirmou a presença do mandatário. O evento ocorrerá nesta quinta, às 11h, na Base Operacional da PRF em Rio Preto, no km 69 da BR-153.

A cerimônia para inauguração da obra de duplicação da BR-153 está prevista para acontecer às 10h40. A solenidade acontecerá em uma estrutura montada no quilômetro 68,5, sentido Norte, da BR-153. A obra de duplicação tem 17,8 quilômetros, com construção de 13 viadutos, uma ponte e oito passarelas de pedestres.

Motociata Apoiadores do presidente organizam uma motociata para receber Bolsonaro em Rio Preto na quinta-feira. Não há confirmação sobre a presença do mandatário no passeio de moto.