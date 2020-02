Bolsonaro passa o carnaval em base no Guarujá

Previsão é que presidente retorne na terça-feira.

O presidente Jair Bolsonaro passa o feriado de carnaval no Forte dos Andradas, no Guarujá, litoral paulista. Ele embarcou no início da tarde desta sexta-feira (21) e deve descansar no local até terça-feira (25). O horário de retorno à capital federal ainda não foi informado pela assessoria presidencial.

A filha Laura acompanha Jair Bolsonaro na viagem. O forte é sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército. O mesmo local foi utilizado pelo presidente, durante o recesso de janeiro, e em outras ocasiões no ano passado, também para períodos de descanso. A unidade militar dá acesso a uma praia privada.

Reforma administrativa

Após o carnaval, a grande expectativa no governo é pelo envio da proposta de reforma administrativa ao Congresso Nacional. Os últimos ajustes no texto estavam sendo feitos pelo próprio presidente.

Bolsonaro recebeu, na última terça-feira (18), a versão do Ministério da Economia do projeto, que será enviado na forma de proposta de emenda à Constituição (PEC). O texto deve propor o fim da estabilidade automática para futuros servidores públicos. A ideia seria definir um tempo para atingir a estabilidade, de acordo com cada carreira e com uma avaliação de desempenho.

Outro objetivo da medida seria reduzir o número de carreiras, atualmente em torno de 300, e que os salários para quem entrar na carreira pública passem a ser menores. Todas as mudanças, se forem aprovadas, só serão válidas para os futuros servidores públicos, e não para os atuais.

FONTE: Informações | Agência Brasil