Bolívia suspende relações diplomáticas com Cuba

O governo interino da Bolívia anunciou, nesta sexta-feira (24), a suspensão das relações diplomáticas com Cuba. A determinação, que começa a valer imediatamente, foi publicada no site do ministério de Relações Exteriores boliviano.

Segundo o comunicado, a decisão “tem origem nas recentes e inadmissíveis declarações do chanceler [cubano] Bruno Rodríguez Parrilla e a permanente hostilidade e constantes ofensas de Cuba contra o governo constitucional boliviano e seu processo democrático”.

O texto diz, ainda, que “o governo cubano afetou de maneira sistemática a relação bilateral baseada no respeito mútuo, os princípios de não ingerência em assuntos internos, a autodeterminação dos povos e a igualdade soberana dos Estados, apesar da disposição do governo da Bolívia de sustentar relações cordiais”, conclui o texto.