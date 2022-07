‘Boate Azul’ vai resgatar clássicos do sertanejo com um toque de atualidade em show inédito na região

Novo projeto de Gian & Giovani e Edson & Hudson fará a sua segunda apresentação nacional em Votuporanga, na Expo Show

Que tal resgatar os clássicos da música sertaneja com aquele toque da atualidade? Pois é exatamente o que as duplas Edson & Hudson e Gian & Giovani irão fazer no palco da Expo Show 2022, no dia 7 de agosto, um domingo, véspera do aniversário de Votuporanga. Os artistas já consagrados, e que estão sempre entre os mais tocados nos churrascos e reuniões de amigos, apresentarão o seu mais novo projeto: a “Boate Azul”, de forma inédita na região.

A emoção de ouvir músicas que ultrapassam gerações através de vozes marcantes e atmosfera envolvente já tem feito sucesso e, inclusive, foi tema de uma reportagem especial da última edição do programa Fantástico, da TV Globo. “Curtam sem moderação, pois Boate Azul com Edson & Hudson e Gian & Giovani, está fantástico”, brincou Hudson ao encerrar a entrevista com a repórter Giuliana Girardi.

Brincadeiras à parte, a união de Edson & Hudson e Gian & Giovani promete arrastar uma verdadeira multidão para o Centro de Eventos Helder Galera, já que a apresentação agrada a todas as gerações. A trajetória dos quatro artistas será refletida em prosa, cantoria e bom humor durante várias horas de show.

No repertório estão canções como: “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”; “Porta Retrato”; “Olha Amor”; “Azul” e, é claro, não poderia faltar aquela que inspira o nome do álbum: “Boate Azul”. E sabe o que é melhor? Para curtir tudo isso ninguém vai precisar pagar nada, já que a entrada é gratuita durante as quatro noites de festa.

Contudo, quem quiser acompanhar os artistas mais de pertinho e em um espaço mais reservado já pode garantir a sua entrada para a Área Vip que, no lote promocional, é comercializada a R$ 80. Já a permanente, que permite o acesso Vip durante os quatro dias de festa custa R$ 220. O lote promocional, porém, é limitado e a virada está próxima, então é bom correr.

Para garantir o seu basta acessar o site da Guichê Web ( www.guicheweb.com.br/exposhow2022 ) ou procurar o Escritório Oficial de Vendas, que fica na rua das Américas, 3456 – Galeria do Muffato – Loja 12. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h e aos sábados das 8h às 15h. Para mais informações basta ligar ou enviar WhatsApp para o número (17) 99718-3781.

Como se trata também de um show para toda a família, outra boa opção é ir de camarote. Com capacidade para dez pessoas e possibilidade até de aumentar, com ingressos extras, os camarotes da Expo Show irão oferecer um ambiente reservado e toda comodidade que se espera para uma festa desse porte. O canal de vendas é o mesmo da Área Vip.

Novos Pontos de Vendas

Além do Escritório Oficial e online na Guiche Web, novos pontos de vendas foram abertos para você garantir seu convite de Área Vip, Camarote, Estacionamento e também do Rancho Cabaré. São eles: Rádio Cidade FM (Rua Barão do Rio Branco, 4454) Polizeli Parafusos (Av. Emílio Arroyo Hernandes, 2087), Posto Amigão (Av. das Nações, 82), Casa do Espeto (Av. do Assary, 4747) e Loja 775 (Rua Pernambuco, 3380)

A realização da ExpoShow fica por conta da Seven Produções. A festa tem apoio da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Votuporanga e patrocínios da Itaipava 100% Puro Malte, Unifev, Facchini e Net Rubi.

Foto: Rosa Marcondes/Divulgação