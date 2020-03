Por meio do Circuito SP, Votuporanga receberá, logo após o Carnaval, no sábado, dia 07 de março, o show do Bloco Sargento Pimenta na Concha Acústica, às 20h30.

A apresentação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa.