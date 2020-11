Do início do ano até o dia 9 de novembro, foram registrados 552 acidentes com o animal peçonhento, segundo dados da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) e da Vigilância Epidemiológica.

No mesmo período, foram 880 ocorrências de aparecimento. As autoridades de saúde não registram óbitos por conta de picadas de escorpiões.

De acordo com o Centro de Controle de Vetores e Zoonoses (CCVZ), um dos motivos do aumento de acidentes e surgimento de escorpiões é a utilização indevida de venenos e inseticidas por parte dos moradores.

Em seguida, o setor encaminhará a equipe de campo para realizar uma pesquisa no imóvel. Através da notificação do morador, as equipes conseguem monitorar as áreas com maiores índices de aparecimento de escorpião.