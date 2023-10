Escola proporcionou atividades lúdicas durante a última semana; alunos passearam de carreta da alegria e fizeram brincadeira com sabão

Nos dias 4, 5 e 6 deste mês, o Colégio Unifev proporcionou diversas atividades aos seus alunos em alusão ao Dia das Crianças, data comemorada em 12 de outubro. Os pontos altos da programação foram o passeio de carreta da alegria e o escorregador feito com lona, água e sabão. Além disso, as crianças assistiram a filmes e tomaram sorvete em um delicioso dia de piquenique.

As atividades reuniram não só os estudantes, mas também os colaboradores e docentes do Colégio. Para a diretora da escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, o brincar é essencial para um desenvolvimento infantil saudável.

“A cada ano, buscamos novas maneiras de fazer com que os alunos se sintam especiais durante essa época do ano. Cada atividade proposta desempenha um importante papel pedagógico na formação da criança, ou seja, é a partir dessas vivências no ambiente escolar que o aprendizado é desenvolvido de maneira mais lúdica e agradável”, disse.