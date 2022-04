Um bilhete afixado no banheiro masculino da Escola Estadual Professora Maria do Carmo Lélis, localizada na Rua Lions Club, no Morada dos Nobres, em Araçatuba, deixou pais e estudantes em pânico. O papel, apócrifo (sem autoria conhecida), diz que haverá um massacre na unidade escolar nesta quarta-feira (13).

Os pais só tomaram conhecimento do bilhete nesta terça-feira (12) e alguns não vão mandar os filhos para a escola, com receio de que a ameaça se torne realidade. “Não sabemos se é brincadeira ou não. Na dúvida, prefiro resguardar a integridade do meu filho”, afirmou, à reportagem do RP10, uma mãe que pediu para não ser identificada.