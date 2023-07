Batida envolvendo carro e van mata três pessoas em rodovia

Um grave acidente envolvendo dois veículos matou três pessoas neste sábado (1º), em Pirapozinho, na região de Presidente Prudente (SP). O acidente aconteceu na rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272).

Segundo a polícia, ainda por motivos desconhecidos, uma van invadiu a pista contrária e bateu de frente com um carro com placas de Álvares Machado (SP). ​As três vítimas estavam no carro e foram identificadas como Aildo Barbosa Rodrigues, de 67 anos, Carlos Alberto Rodrigues Nunes, de 39 anos, e Heloísa de Almeida Nunes, de sete anos.

O motorista da van, de 37 anos, sofreu ferimentos graves e está internado no Hospital Regional de Presidente Prudente em estado estável. As outras vítimas foram veladas no Velório Municipal de Mirante do Paranapanema e enterradas no cemitério da cidade.

O local foi periciado e as causas do acidente serão investigadas. Devido ao estado de saúde do motorista da van, a polícia não conseguiu fazer o teste do bafômetro com ele.