Ladrão tenta roubar casa, é surpreendido e imobilizado por homem

A Polícia Militar de Jales atendeu uma ocorrência envolvendo roubo na manhã do último domingo, 18 de julho, na rua 7 no centro de Jales.

Segundo as informações obtidas pelo FocoNews, uma residência que estaria vazia no momento foi invadida por um indivíduo que pulava de casa em casa naquele quarteirão. O ladrão já estava em posse de joias e objetos, quando o alarme da residência em questão disparou.

O genro do proprietário da casa percebeu a movimentação e foi até a residência. Quando chegou ao local entrou em luta corporal com o ladrão e conseguiu imobilizar e segurar o mesmo até a polícia chegar.

A PM chegou ao local e na rua ao lado encontrou um veículo Ford Ka, em posse do meliante, com cartões e documentos de outras vitimas. O ladrão foi conduzido a Central de Polícia Judiciária de Jales e encaminhado a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.