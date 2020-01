Batalhão da PM oferecerá equoterapia gratuita em Rio Preto

Baep anunciou nesta segunda-feira (27), a implantação do projeto que oferecerá equoterapia gratuita em São José do Rio Preto/SP a partir de fevereiro.

O Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) vai oferecer, a partir do dia 1º de fevereiro, equoterapia gratuita em São José do Rio Preto/SP. O tratamento usa cavalos no desenvolvimento da mente e do corpo de pessoas com alguma deficiência. A implantação do projeto foi anunciada na tarde desta segunda-feira (27).

A equoterapia gratuita será no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”. Hoje, em Rio Preto, existem apenas aulas fornecidas em centros especializados, de forma paga e oferecidas por meio de convênios com prefeituras da região.

O capitão Laerte Alexandre Cavalari explicou que, a princípio, ainda em caráter experimental, os pacientes serão policiais militares acidentados e filhos de policiais militares. “Em um segundo momento será aberto ao público por meio de encaminhamento pela Secretaria de Saúde de Rio Preto. São dois cavalos próprios para equoterapia que vieram de São Paulo, do Regimento 9 de Julho. Esses cavalos não efetuam patrulhamento”, explicou coordenador do projeto.

Dois policiais militares foram treinados e capacitados para atuar no serviço. O lançamento oficial da equoterapia gratuita em Rio Preto acontecerá no próximo sábado (1°), às 10h, no Recinto de Exposições, onde fica o destacamento da Cavalaria do Baep.

O projeto está sendo realizado pela Polícia Militar com apoio da Prefeitura de Rio Preto, que vai fornecer um espaço do recinto de exposições para que as aulas com os cavalos possam acontecer. Além disso, a Secretaria da Saúde de Rio Preto também atuará junto aos profissionais da polícia. “A equipe multidisciplinar é formada por dois policiais, um fisioterapeuta e uma psicóloga”, pontuou Cavalari.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Rone Carvalho