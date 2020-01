Barragem do Descoberto atinge nível máximo de água

Represa abastece 60% da população do Distrito Federal.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou hoje (31) que a Barragem do Descoberto atingiu sua cota máxima chegando a 1.030 metros de água, com capacidade máxima no mês de janeiro.

De acordo com a Caesb, a represa que abastece 60% da população do Distrito Federal transbordou nesta sexta-feira. Em 2019, a barragem chegou a transbordar nos dias 10 de fevereiro e 15 de junho.

Em novembro a cota da Barragem do Descoberto estava em 1.027,70 metros com 64,5%. A companhia explica que a represa passará pelo período de seca de forma tranquila, e alerta a população lembrando o uso racional da água.” Isso significa que teremos água para passar pelo período de seca de forma tranquila, lembrando que o uso racional da água é essencial em qualquer situação”.

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa) informou que a intensidade das chuvas do início deste ano contribuiu para recuperação do reservatório, após um período de precipitação abaixo da média. O volume total de água do Reservatório do Descoberto é 103 milhões de metros. Apesar da disponibilidade, a Adasa recomenda a manutenção das boas práticas de consumo racional da água.

Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Naiane Araújo, a previsão nos próximos dias para o Distrito Federal e toda região Centro-Oeste do país deve ser de bastante calor, nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Distrito Federal, em Goiás e no Mato Grosso. Trovoadas isoladas ocorrerão no oeste e sul do Mato Grosso do Sul e nas demais áreas do estado, parcialmente nublado. “O sol deve predominar neste fim de semana com leves pancadas de chuvas em áreas isoladas “.

Norte

Segundo a meteorologista, a região Norte deve continuar com pancadas de chuvas. O tempo deve ficar encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte da região, com possibilidade de chuvas isoladas em Tocantins e em Roraima, ficará nublado a parcialmente nublado.

Nordeste

Na Região Nordeste o tempo deve permanecer nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas no Piauí, Ceará, no Oeste e central do Rio Grande do Norte, no Sertão, Cariri e Seridó da Paraíba. Com chuva isolada nos sertões de Pernambuco, leste e Agreste de Sergipe, no sul, Recôncavo e nordeste da Bahia com máxima 37 graus na cidade baiana. Demais áreas, parcialmente nublado com possibilidade de chuva informou.

Sul

A Região Sul do país deve ter o tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Paraná, leste e norte de Santa Catarina, leste, nordeste e norte do Rio Grande do Sul. Demais áreas, nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada nos próximos dias.

Sudeste

Segundo previsões do Inmet, a Região Sudeste poderá ter dia nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo e no Triângulo Mineiro, oeste e sul e sudoeste de Minas Gerais. Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente no sudeste e nordeste do estado.

“No Sul do Espírito Santo pode chover forte durante o fim de semana, e chuvas fortes ocorrerão no Rio de Janeiro e em São Paulo”, explicou Naiane Araújo.

FONTE: Informações | Agência Brasil