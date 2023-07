Bandidos furtam evaporadora de ar condicionado de creche

Pelo menos três criminosos furtaram uma máquina evaporadora de um ar condicionado de uma creche do distrito de Nova Itapirema, em Nova Aliança (SP). Até agora ninguém foi preso.

Imagens de câmeras de monitoramento da creche, Silvana Carolina da Silva, mostram quando os três indivíduos chegam ao local, por volta das 22h16 do último domingo, (16/07/2023). Às 22h36 – cerca de 20 minutos depois, dois deles aparecem levando o equipamento.

Segundo a secretária de educação do município, Ana Lucia Lucatto, os ladrões tentaram arrombar uma das portas da unidade, porém, não conseguiram.

“Eles pularam o muro para invadir a creche, mas em virtude da porta de acesso da unidade ser reforçada, não conseguiram entrar. Então eles furtaram a máquina do ar, que fica do lado de fora. Eles ainda tentaram furtar um segundo equipamento do ar, onde chegaram a tirar os parafusos, mas felizmente não conseguiram levar”, explica.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e já está sendo investigado. As imagens das câmeras já foram entregues à polícia, que agora tenta identificar os ladrões.

“A gente luta tanto para deixar a creche em um estado de excelência para a nossa educação e infelizmente acontece isso. É lamentável”, completa a secretária.

Gazeta do Interior