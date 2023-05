Baile do MAR, o novo show de Marcio Zarsi

Marcio Zarsi volta ao palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” nesta sexta-feira, 05 de maio, para a estreia do novo show, “Baile do Mar”.

“Esse show é uma grande celebração de toda a minha caminhada como cantor e músico. Quando comecei a trabalhar na área, ainda que num amadorismo iniciante, sem me dar conta daquilo, em poucos meses estava nos palcos, cantando em bailes. É uma escola muito bacana em que muito se aprende sobre a música e sobre a sobrevivência a partir dela”, diz Marcio, sobre o show.

Zarsi tem, hoje, quase 20 discos lançados nas plataformas de música, além de diversos singles. O seu último álbum, “Uma Música Pra Cada Dia ++”, ultrapassou 300 mil plays no Spotify, desde o lançamento.

Durante a pandemia, entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022, compôs, produziu e gravou diariamente, o que resultou num montante de 365 músicas e 12 álbuns.

Na playlist do show desta sexta-feira, canções do disco lançado em agosto de 2021, o “Baile do Mar”, além de covers que Zarsi apresenta desde o início da carreira, na década de 1990.

“Baile do Mar” celebra os 30 anos de carreira do artista e conta com participações especiais de músicos e cantores que têm importância na história de Marcio: Adriano Zarpelão, irmão do cantor, Edí Carlos e Gisele Vicente. Também os músicos que o acompanham desde shows anteriores: Carol Soares, Éder Saladine, Everton Sandrin e Paulinho Souza.

Além das músicas citadas, formam o repertório canções de outros álbuns conhecidos do público, como o “Siga Na Fé” e Bloco do Mar” destacando, dentre estas, ‘Vem pra pista”, “Quero da vida o melhor”, “Eu sou sensacional” e “Aumenta esse volume”.

Os ingressos já estão à venda desde o final de Abril, por um valor simbólico de R$25 mais 1 litro de leite, que deve ser entregue na recepção do Centro de Convenções. As arrecadações em leite serão revertidas para a AFUPACE (Recanto Tia Marlene), o Caminho de Damasco e o IDAV.

Para quem não adquiriu anteriormente, é possível comprar na abertura do evento e a entrada estará liberada para o público a partir das 19h30.