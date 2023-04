Curso de Turismo Pedagógico no Meio Rural é ofertado pela Prefeitura de Votuporanga

Qualificação é oferecida em parceria com Senar, Comtur e Sindicato Rural de Votuporanga

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), está com inscrições abertas para o curso de Turismo Pedagógico no Meio Rural.

Com aulas práticas e teóricas, de 29 de maio a 1 de junho, das 8h às 17h, o curso, com carga total de 32 horas, será ofertado com aulas no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (Parque da Cultura), que fica na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada.

As vagas são limitadas e os interessados com idade a partir de 18 anos podem se inscrever até o dia 24 de maio, através do link https://forms.gle/2CE2FNoSixEavV6F6

Conteúdo Programático: Turismo Pedagógico, Atividades Pedagógicas fora da Sala de Aula, Adequações do Empreendimento para atividades Pedagógicas, Monitoria para Grupos Pedagógicos, Comercialização, Aulas Práticas.

Local do Curso:

Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (Parque da Cultura)

Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada.

Telefone: (17) 3405-9670