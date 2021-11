BAEP prende idoso por filho usar chácara como depósito de drogas

Na última quinta-feira (18), policiais militares do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (BAEP) prenderam, às 16h40, em uma chácara na Vila Hipódromo, um idoso, de 63 anos, suspeito de colaborar no tráfico de drogas realizado por seu filho, um rapaz de 22 anos.

Populares denunciaram à guarnição que no endereço mencionado residia o jovem suspeito de ter matado um homem, no dia 7 de novembro, e que no imóvel estava escondida a arma do crime e diversas drogas.

Segundo a denúncia, o pai do acusado permitia que propriedade rural fosse usada para armazenar os entorpecentes.

No local, os pms foram recebidos pelo idoso que autorizou a vistoria na residência, onde foram apreendidas 37 porções de maconha, dois plásticos com cocaína, um plástico com crack, rolo de plástico filme, faca com resquício de droga e balança de precisão que estavam em um criado mudo no único cômodo com cama da chácara.

Ainda em revista, os policiais localizaram em cima do guarda-roupas que estava na sala um revólver calibre 38, municiado com cinco cartuchos, e mais um plástico contendo crack. Na cozinha, foi confiscada dentro do forno uma balança e meio tijolo de maconha.

Com a informação de que também haviam entorpecentes enterrados no terreno os militares acionaram o canil do BAEP, resultando na apreensão de dois tijolos de maconha que estavam escondidos em um buraco coberto com folhas.

O idoso foi questionado e em sua defesa alegou desconhecer os crimes cometidos pelo filho. Na Central de Flagrantes e para o delegado plantonista afirmou não ter conhecimento sobre as drogas e que estava no local para alimentar os animais da chácara e que apenas dorme no imóvel.

Após a declaração do idoso, o delegado decidiu por prendê-lo e encaminhá-lo para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC). O jovem permanece foragido.

O caso será investigado pelo 7º Distrito Policial que recebeu um boletim de ocorrência com natureza de posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico.