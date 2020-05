Baep prende dupla com 36 tijolos de maconha em Rio Preto

Os dois afirmaram que armazenavam a droga na residência, no bairro Cidadania, em Rio Preto

Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Rio Preto prenderam dupla por tráfico de drogas. A apreensão aconteceu na tarde desta quarta-feira, 20, no bairro Cidadania. Com eles, a polícia apreendeu 36 tijolos de maconha e mais cinco porções da mesma droga.

Segundo o Baep, a equipe realizava patrulhamento de rotina pelo bairro quando foi abordada por uma pessoa, que informou ter visto uma mulher descarregando uma mala em uma residência nas proximidades. O denunciante ainda relatou que seria drogas.

Os policiais foram até o local indicado e flagraram um homem na frente da casa. Quando notou a polícia ele tentou fugir pulando os muros de duas residências, mas foi detido. Dentro da casa a mulher foi encontrada. No local, a polícia localizou a mala que dentro tinha 28 tijolos de maconha. Em uma mochila, mais oito tijolos e mais cinco porções do mesmo entorpecente.

Em depoimento, ambos afirmaram que guardavam a droga. A mulher disse ainda que recebia R$ 1,5 mil para armazenar e distribuir o entorpecente. Ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

