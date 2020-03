Azul e Passaredo cancelam todos voos em Rio Preto

Latam, responsável por operar voos diretos para São Paulo, está com horários reduzidos.

As companhias aéreas Azul Linhas Aéreas e Passaredo cancelaram todos os voos com saída do Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino, em São José do Rio Preto/SP. A medida é temporária e, segundo apurou a reportagem, tem validade para os próximos 30 dias. Nesta quarta-feira (25), os guichês das empresas estavam fechados.

A Latam, responsável por operar voos diretos para São Paulo, está com horários reduzidos. No aeroporto, a informação é de que não há voos para esta quarta-feira, apenas dois horários previstos para quinta-feira (26).

Por nota, a Azul informou que medidas de contenção e quarentena estão sendo implementadas em todo o país e que até 30 de abril irá operar somente 70 voos diários para 25 cidades – Rio Preto está fora. “A Azul esclarece que está utilizando os canais oficiais para fazer contato com os clientes impactados pelas alterações, providenciando a reacomodação deles”, afirma o comunicado.

A Passaredo e a Latam ainda não responderam os questionamentos da reportagem.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Guilherme Baffi