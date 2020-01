Avião que caiu no Irã chegou a subir 2,4 mil metros; chance de erro da tripulação é mínimo, diz companhia aérea

“A avaliação inicial é de que o avião não foi derrubado por um míssil. Não há evidência para sugerir isso”, disse a fonte. Ainda de acordo com a pessoa, há indícios de que uma das turbinas do avião tenha superaquecido.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou durante coletiva de imprensa nesta quarta (8) que o país “espera ter um papel” na investigação do que causou o acidente. 63 pessoas que estavam a bordo do avião tinham nacionalidade canadense, e, segundo Trudeau, 138 dos 176 passageiros tinham o Canadá como destino final. A primeira descida da aeronave deveria ter sido em Kiev, na Ucrânia.