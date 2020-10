Avião cai na Colômbia e bebê salvo pela mãe é único sobrevivente da queda

Aeronave fazia o trajeto doméstico Santa Marta – Guaymaral quando caiu poucas horas depois da decolagem.

Um bebê de menos de 1 ano de idade, chamado Martin, foi o único sobrevivente de um acidente aéreo nesta semana. Um avião HK 2335-G, que fazia o trajeto Santa Marta – Guaymaral, na Colômbia, caiu na terça-feira (13), algumas horas depois da decolagem.

À bordo, a mãe da criança, a babá do neném e o pai, que pilotava a aeronave. O bebê foi salvo pela mãe, que o envolveu em seus braços, usando o próprio corpo para protegê-lo.

A equipe de Bombeiros Cundinamarca foi acionada até o local do acidente e registrou o episódio em uma publicação no Twitter. “Bombeiros de Ubaté atendem um acidente aéreo em Novillero. Um avião cobria a rota Santa Marta – Guaymaral. 3 pessoas morreram, uma criança de menos de um ano sobreviveu e foi transferida para um hospital em #Ubaté”, escreveram.

Martin está em estável, em tratamento no Hospital Universitário da Fundação Santa Fé de Bogotá. As autoridades ainda investigam a causa do acidente, mas informações iniciais afirmam que a documentação técnica da aeronave estava em dia.

