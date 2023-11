Avaliação Psicológica dos Concursos Públicos 02, 03 e 04/2023 será neste domingo

Prova será realizada no CEM “Prof. Faustino Pedroso” a partir das 8h; relação de turmas e horários está disponível no Diário Oficial Eletrônico

No próximo domingo (26/11), a partir das 8h e escalonada em turmas, a Prefeitura de Votuporanga promoverá a Avaliação Psicológica dos Concursos Públicos 02, 03 e 04/2023 no CEM “Prof. Faustino Pedroso”, localizado na Rua Vila Rica, nº 2.943 (San Remo).

A relação de candidatos convocados dos três certames, com suas respectivas turmas e horários, pode ser conferida na edição eletrônica do Diário Oficial, publicada na última sexta-feira (17/11), através do link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDI2MjIw .

Concurso 02/2023

Conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico a Avaliação Psicológica do Concurso 02/2023 será para o cargo de Agente de Combate às Endemias.

Concurso 03/2023

Os cargos que terão Avaliação Psicológica do Concurso 03/2023 são os seguintes: Agente Operacional VII (Direção Veicular/Operação de Máquinas Leves), Agente Operacional X (Máquinas Pesadas I) e Agente Operacional XI (Máquinas Pesadas II).

Concurso 04/2023

O Concurso 04/2023 realizará provas para os seguintes cargos: Assistente Social I, Educador Social, Profissional da Educação VII (Tradução e Interpretação de Libras), Técnico do Executivo VIII (Administração Geral I), Técnico do Executivo XIV (Administração Geral III e Tradução e Interpretação de Libras), Técnico em Educação I (Inspetoria de Alunos), Técnico em Educação VI (Cursos Livres: Artes Musicais, Artesanato, Informática, Expressão Corporal Dança, Expressão Corporal Capoeira e Expressão Corporal Teatro), Técnico em Educação X (Desenvolvimento Infantil II), Técnico em Educação XV (Técnica Desportiva) e Técnico em Saúde XVII (Enfermagem II e Enfermagem do Trabalho).

Os candidatos deverão comparecer com antecedência de 30 minutos do horário estipulado portando documento oficial e caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente. O comprovante de pagamento de inscrição e o Cartão de Identificação não serão aceitos para identificação.

Para mais detalhes, esclarecimentos de dúvidas e informações, o candidato deverá acessar o site da empresa organizadora (www.consulpam.com.br) e consultar o campo ‘Área do Candidato’.