O lateral-direito Vinicius Baraciolli foi fundamental para a classificação do Votuporanguense para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Com um gol e uma assistência na vitória sobre o Marília, por 2 a 1, no último fim de semana,o defensor ajudou a equipe manter vivo o sonho de acesso.

– Mantive o foco, sabia do potencial da equipe para reverter o placar e sair com a classificação. Na jogada do gol, eu estava acompanhando a jogada, como sempre faço, quando a bola veio, fiz o domínio orientado e consegui fazer o gol. Fui feliz também em dar uma assistência na partida – disse Baraciolli.

O lateral-direito superou uma lesão grave de ligamento cruzado anterior, que o deixou fora dos gramados por dez meses.

– Momento de lesão é complicado. Você conhece quem realmente está do seu lado, mas agradeço a Deus e a minha família. Hoje estou feliz e recuperado – afirmou o atleta da pantera negra do interior paulista, que na atual temporada tem 15 jogos e conta com um gol e três assistências.

Aos 23 anos, o jogador, que foi revelado pelo Mirassol, agora se prepara para a primeira partida da semifinal da Série A3 em que o Votuporanguense, enfrenta o Desportivo Brasil, fora de casa, no sábado, às 15h, no Estádio Municipal Erneto Rocco, em Porto Feliz.

