Áudio de suposta enfermeira de Votuporanga é Fake News

A Santa Casa de Votuporanga/SP classificou como Fake News um áudio que circulou nas redes sociais onde uma suposta enfermeira denuncia que as autoridades estariam escondendo a realidade do Coronavírus no município.

No áudio, a mulher cita que falta equipamentos de segurança para lidar com os pacientes e que estaria usando apenas uma camiseta durante o trabalho. Além de mencionar a Santa Casa, a suposta pessoa critica a secretária de Saúde da Prefeitura de Votuporanga.

LEIA NA ÍNTEGRA NOTA OFICIAL DA SANTA CASA

Esclarecimento – Mais uma fake news

A Santa Casa de Votuporanga vem a público esclarecer sobre um suposto áudio de uma enfermeira do Hospital, que circula nos grupos de Whatsapp e redes sociais. Ressaltamos que desconhecemos a origem deste material e tampouco os atendimentos citados por essa profissional. Portanto, trata-se de mais uma fake news.

Em um momento tão delicado para a saúde pública, lamentamos a utilização da internet para mensagens de ódio e inverídicas. As chamadas fake news “não apenas fazem desserviço para a população, como colocam em descrédito* instituições, governos e até mesmo profissionais que estão na linha de frente se arriscando todos os dias na luta contra o COVID-19”.

Entendemos que hoje a internet é um canal de rápida transmissão e, como tal, pedimos que seja utilizado com bom senso. Vamos espalhar, informar, esclarecer nossa população que tanto precisa neste momento com fontes oficiais. Acompanhem nossas redes sociais que estão sendo atualizadas diariamente.

