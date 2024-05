ATENÇÃO: sítio em Parisi é alvo de ladrões que furtam diversos implementos agrícolas

Na noite de terça-feira, dia 21, um sítio localizado na zona rural de Parisi foi alvo de invasão criminosa. Segundo informações obtidas pela reportagem do www.votunews.com.br através de uma denúncia anônima, foi constatado que os criminosos realizaram o furto de diversos implementos agrícolas essenciais para o funcionamento da propriedade.

Entre os itens levados estão um tanque de combustível, carreta de trator, Grade Roma, Siladeira, Plantadeira, Máquina de Calcário, Pá para trator e tombador. A ação criminosa representa não apenas uma perda financeira significativa para o proprietário, mas também um impacto direto na produção agrícola local.

Aqueles que possuírem informações sobre o ocorrido podem entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 para colaborar com as investigações. Seguem fotos dos objetos desaparecidos, na esperança de que possam auxiliar na recuperação dos mesmos.

