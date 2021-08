Assistência Social: entidades recebem R$180 mil da Campanha Leão Amigo

Valor total será dividido entre 15 entidades e órgãos governamentais; 11 são do Conselho da Criança e Adolescente e quatro do Conselho do Idoso e o Centro Dia Idoso

A Prefeitura de Votuporanga promoveu na tarde desta quarta-feira (25/08), no Parque da Cultura, a assinatura dos Termos Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso, que destinou R$180 mil para 15 entidades e órgãos governamentais do município. Além do prefeito, estiveram presentes a secretária de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo; professor Djalma, vereador representando a Casa de Leis; Lidiane Domingos da Silva, presidente do Conselho Municipal do Idoso; Douglas Lisboa, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; Valdeci Merlotti, representando a Associação dos Contabilistas de Votuporanga; a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; e também secretários municipais e convidados.

Do valor total, 11 entidades ligadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), juntas, receberão R$132 mil e outras quatro entidades do Conselho Municipal do Idoso (CMI) e mais Centro Dia do Idoso (CDI), serão beneficiadas juntas com R$48 mil.

A secretária de Assistência Social Meire Regina de Azevedo, destacou sobre a campanha. “Essa campanha, que acontece o ano todo e não apenas em um período específico, é muito importante para fortalecer o trabalho das entidades e que esses recursos possam auxiliar cada uma delas, através dos equipamentos que serão adquiridos para aprimorar ainda mais esse trabalho. Agradeço a todos os envolvidos e, principalmente, aos Conselhos Municipais do Idoso (CMI) e da Criança e do Adolescente (CMDCA) porque não mediram esforços para que esse momento fosse possível”.

As entidades beneficiadas que integram o CMDCA são a Associação Beneficente Caminho de Damasco, Associação Beneficente Irmã Elvira, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Associação de Pais e Amigos do Excepcionais (Apae), Casa da Criança de Votuporanga, Centro Social de Votuporanga, Comunidade São Francisco de Assis, Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga (Idav), Lar Beneficente Celina, Lar Frei Arnaldo e Recanto Tia Marlene. E as beneficiadas pelo CMI são Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga (Idav), Lar do Velhinho de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga e Lar Viver Bem, além do órgão governamental, Centro Dia do Idoso (CDI).

Emocionado, o prefeito Jorge Seba também enfatizou a importância e o trabalho desenvolvido pelas entidades. “Uma das metas do nosso governo, que teremos à disposição no nosso mandato nos próximos quatro anos, são as ações sociais. As entidades representam as crianças, os adolescentes e os idosos que estamos tratando aqui, estamos falando de causas e obras sociais, que são obras que auxiliam e colaboram para que possam ter uma vida mais digna”.