Assassino de morador de sítio em Votuporanga também assaltou casal de namorado

O assassino de 36 anos que matou o idoso Walcir Cicone, de 82 anos, em um sítio perto de Votuporanga, em fevereiro de 2020, também é acusado de assaltar e agredir um casal de namorados durante a noite, em um loteamento, na mesma época em que atacou o sitiante.

O autor do crime brutal de latrocínio está preso desde a época do crime. Ele também respondia por envolvimento com drogas em Valentim Gentil. A informação do roubo ao casal consta no processo do crime cruel que comoveu os moradores, mas vai ser julgado em processo separado. No caso do assassinato, há um pedido de insanidade mental. Se for reconhecido o problema, ele se torna inimputável e vai para hospital psiquiátrico.

ROUBO

De acordo com o processo, também no ano passado, o homem surpreendeu um jovem e uma adolescentes de 16 anos que namoravam no interior de um carro em uma área de loteamento afastada do centro.

Armado com uma barra de ferro, golpeou o carro, tendo ainda dado soco no rosto do jovem e puxado a adolescente pelos cabelos, tendo fugido com o veículo em seguida.

