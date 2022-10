Assary Clube de Campo sedia 1º Open de Beach Tennis ‘Sicoob Creedlider’

O Assary Clube de Campo de Votuporanga irá sediar nesse fim de semana o 1º Open de Beach Tennis “Sicoob Creedlider”. O evento promete movimentar as quadras do clube e centenas de pessoas são esperadas para prestigiar o campeonato que recebe atletas de toda a região.

As disputas começaram hoje à tarde, com jogos das categorias masculino e feminino A, B, C e iniciantes, e seguem amanhã e domingo (23) durante o dia todo. Participam atletas dezenas de cidades da região.

A diretoria do Assary irá realizar a abertura oficial do evento amanhã, a partir das 10h30, com a presença da imprensa, atletas, autoridades locais e espectadores em geral.

O sucesso do torneio e do esporte na cidade já é comemorado, e o clube planeja investir ainda mais com a modalidade.

(Foto: Divulgação)

Jornal A Cidade Votuporanga