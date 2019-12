Asa Branca recebe alta de hospital, mas mulher lamenta: “Não estava em condições de vir embora”

Locutor de rodeios estava internado há uma semana para tratar inflamações respiratória e geradas pelos rompimentos de tumores.

Asa Branca, que estava internado há uma semana no Instituto do Câncer de São Paulo, recebeu alta neste sábado (21). O locutor, que está com as inflamações controladas após o rompimentos dos tumores do câncer que tem na mandíbula, foi levado para a sua casa em São Paulo. Para Quem, sua mulher, Sandra dos Santos, contou que teve que montar uma estrutura em sua casa, na Zona Norte da capital paulista, para receber o marido.

“Ele, na verdade, não estava em condições de vir embora. Mas a equipe médica queria que ele fosse encaminhado para uma clínica de repouso em Cotia. Preferi trazê-lo ele para casa”, conta ela. “Tive que montar um quarto com cama hospitalar para recebê-lo.”

Segundo Sandra, as dore e febre, que acometiam Asa, estão controladas. “Estamos mantendo tudo controlado com remédios, mas agora preciso de uma enfermeira para me ajudar com ele aqui porque estou com medo de fazer o curativo”, diz ela em relação a área que foi aberta com o rompimento dos tumores. “Já tenho prática em alimentar e dar medicação, mas com curativo ainda não.”

Asa tem se alimentado ainda por sonda. “Só se alimenta com sonda. Ele não tira mais a sonda porque a área em que abriu no pescoço dele não fecha”, explica Sandra.

A família tem pedido ajuda financeira para arcar com os custos que tem com os cuidados de Asa por meio do site Vakinha (clique aqui). “Precisamos de ajuda para manter as despesas do dia a dia”, pede Sandra.

INTERNAÇÃO

Asa Branca tinha sido levado às pressas para o hospital no sábado (14) quando sua mulher percebeu que ele estava com febre e que a a comida estava saindo por um corte que havia se formado em sua pele após o rompimento de tumores.

“Ele voltou a ser internado porque estava com febre. O local do tumor se rompeu e tudo o que ele comia, saía por lá. O câncer está agressivo e bem espalhado”, contou Sandra para Quem. “Até o dia da internação, ele estava bebendo tudo batido. Desde ontem ele está usando sonda. Ele não gosta da sonda. Só está com ela porque não tem outro jeito.”

Na ocasião, Sandra contou que a médica tinha dado um mês de vida ao marido. Ele reclamava de muitas dores, que não estavam conseguindo ser aliviadas com a ajuda da morfina. “Às vezes, ele está consciente e às vezes bem confuso. Ele reclama de dores e a morfina não faz mais efeito. Ele não está mais aguentando o sofrimento e já pede para morrer”, contou.

“A médica disse que ele deve ter um mês de vida. Fiquei sem chão. Sei que ele vai fazer uma longa viagem e com espírito mais fortalecido. Isso e também saber que ele é muito amado, me fortalece”, falou ela.

