Ônibus foi parado pela fiscalização em uma base da Polícia Rodoviária, na rodovia Washington Luis, quando foi constatado que o veículo não era cadastrado junto à agência para a prestação do serviço.

Na ocasião, a Prefeitura respondeu que a informação não condizia com a verdade, pois a empresa teria participado do Processo Licitatório nº 41/2023 e o contrato de nº 31/2023 foi assinado no dia 24 de abril. A empresa também possuiria documentação e seguro dos veículos, bem como seguro da Artesp.

Novamente questionada, a Prefeitura de Jales informou que tomou conhecimento do caso e notificou a empresa responsável pelo transporte dos pacientes, que realizou o envio de um outro veículo para fazer a substituição. “Informa ainda que não houve interrupção do serviço prestado e nem prejuízo nos atendimentos médicos aos pacientes”, finaliza a nota. G1