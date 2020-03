A obra vai ao encontro da reivindicação do pároco Padre Gilmar Margotto e do Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas, bem como da população que utiliza o local. Nesta modernização, com investimento de R$ 107.378,38, além da troca das 48 lâmpadas já existentes em postes do tipo chapéu chinês, quatro do tipo quatro pétalas, 10 do tipo refletor base de concreto por lâmpadas de LED, serão instalados novos pontos de iluminação, sendo 21 do tipo chapéu chinês, sete do tipo refletor base de concreto, 11 novos postes com projetores de 100 watts de 3 metros para iluminação da copa das árvores. Toda a praça contará com 101 pontos de iluminação de LED.

O Prefeito João Dado destacou que os munícipes terão maior segurança para utilizar o local. “Vamos revitalizar a iluminação da praça da Catedral. Todas as lâmpadas serão substituídas e aumentaremos novos pontos de luminárias. Vamos ter uma praça belíssima e bem iluminada”.

O Padre Gilmar Margotto agradeceu a realização da obra. “Hoje a praça é escura e é necessária a revitalização. É um passo importante para a melhoria. Agradecemos”.

Segundo o sócio da empresa Cluster Comercial, responsável pela obra, Ricardo Nagata, a iluminação em LED proporciona benefícios. “Com a nova iluminação, terá uma redução de consumo de energia, em média, 64%, além da maior luminosidade e embelezamento”.

Já o Vereador Dr. Ali ressaltou que “fico contente que vai ser realizada a iluminação por LED, que garante maior segurança dos nossos munícipes e turistas. Parabéns ao Prefeito e ao engenheiro responsável pelo projeto”.

Adequação viária na Região Norte

Na oportunidade, o Prefeito João Dado ainda autorizou a adequação viária das Avenidas Jerônimo Figueira da Costa e Prefeito Mário Pozzobom. Com investimento de R$ 44.621,50 de recursos próprios, a empresa responsável pela obra, CMB Construtora Moraes Brasil LTDA, terá o prazo de 60 dias para a execução dos serviços.

Segundo o Prefeito João Dado, a obra garantirá melhor mobilidade urbana para a Região Norte da cidade. “São duas obras importantes de mobilidade urbana para a Região Norte. Uma delas vai permitir o acesso de uma das ruas que não possuía acesso direto e a outra que irá beneficiar cerca de 6 mil alunos entre o Colégio e a Faculdade Unifev por conta no novo acesso ao Campus”.

O Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, presente no ato, afirmou que “alteramos a entrada do Colégio Unifev que passou a ser predominante pela Avenida Prefeito Mário Pozzobom. Isso aumentou o fluxo principalmente no período da manhã e à noite, quando temos também os ônibus de estudantes. Antes tinha um trecho que os condutores entravam na contramão e, agora, com a obra os munícipes terão maior segurança ao trafegar por aquela região”.

Maria Lúcia Passareli Sassiotto, engenheira civil da CMB, ressaltou que “vamos iniciar a obra na próxima semana. É uma obra relativamente rápida e em breve ela estará pronta”.