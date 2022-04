Areninhas Esportivas começam a receber concretagem

Primeiras áreas a receberem a terraplanagem estão no Jardim Residencial Belas Águas, na região norte, e no Pacaembu, região oeste

Após o preparo das áreas que receberão as cinco Areninhas Esportivas, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Votuporanga acompanha o início da concretagem que começa a dar mais visibilidade de como será o espaço. A primeira área a receber o concreto é a da região sul, no Matarazzo, na sequência, o trabalho segue para os outros locais que já receberam a terraplanagem e o sistema de drenagem.

As Areninhas Esportivas foram conquistadas pelo prefeito Jorge Seba junto ao Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari. Os bairros contemplados com a benfeitoria são Matarazzo, na região sul; Jardim Residencial Belas Águas, na região norte; Pacaembu, região oeste; São Cosme, na leste; e no distrito Simonsen.

As áreas serão compostas por campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada. Para o prefeito Jorge Seba, “essas estruturas tem como objetivo incentivar ainda mais a prática esportiva nas comunidades”.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou a importância de estruturas como essas nos bairros. “Sabemos que o esporte é transformador e quando oferecemos alternativas para as nossas crianças e jovens dentro do esporte, estamos ocupando o tempo delas com algo produtivo.”