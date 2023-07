Aprendizado: SESI oferta curso gratuito de programação e robótica

A unidade do Sesi de Votuporanga está com inscrições abertas para o curso de programação e robótica. Os interessados devem procurar a Escola Sesi, que fica na rua São Paulo, 1.820, no Patrimônio Novo.

Crianças e adolescentes de 8 a 15 anos podem participar. As turmas são divididas em Kids (8 a 11 anos) e Teens (12 a 15 anos) e as aulas presenciais acontecem uma vez por semana, com atividades extracurriculares. Ao final do curso, os participantes receberão certificado.

De acordo com o Sesi, a partir de atividades dinâmicas e práticas são ensinados conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica, atendendo às expectativas de aprendizagem contemporâneas. Serão desenvolvidas as seguintes competências: Pensamento científico, crítico e criativo; Pensamento computacional (raciocínio lógico, lógica de programação); Resolução de situação-problema; Cultura Maker e projetos de autoria; Trabalho em equipe (colaboração, respeito, empatia, entre outras questões).

Durante as aulas do curso com duração de 40 horas, os alunos terão acesso à material didático desenvolvido pela Fundação Micro:bit e adaptado pelo Sesi São Paulo; ao software Microsoft MakeCode, voltado para Programação e Criação de projetos; além de Placa processadora Micro:bit com sensores, botões de acionamento e matriz de leds integrados.

Os interessados em aprofundar conhecimentos além da prática curricular e que já são alunos do Sesi também podem participar. Os primeiros 30 inscritos em cada turma serão convocados para a matrícula presencial na unidade. O restante ficará na lista de espera. As vagas são limitadas e exclusivas para estudantes de escolas públicas. As inscrições terminam no dia 14 deste mês. Daniel Marques – daniel@acidadevotuporanga.com.br

LEGENDA: O curso gratuito de programação e robótica é voltado para jovens de escolas públicas