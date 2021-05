Apostador de RO ganha prêmio de 37,4 milhões na Mega-Sena

Uma aposta de Nova Brasilândia D´Oeste, de Rondônia, foi a única a acertar os seis números da Mega-Sena sorteados nesta terça-feira (4) e receberá R$ 37.429.107,24.

Os números sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo foram 04, 07, 13, 25, 36 e 58. O vencedor fez uma aposta simples na HG Loterias no centro de Nova Brasilândia D´Oeste.

O sorteio 2368 da Caixa também teve 152 apostas ganhadoras de cinco números, que receberão R$ 17.748,32 e 7.476 apostadores acertaram quatro números e ganharão R$ 515,50.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, na quinta-feira (6), é de pagar R$ 2 milhões a quem acertar os seis números sorteados.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.