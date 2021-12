Com quase 4 mil seguidores, o Menino Bento, como passou a ser chamado, exibe poses e looks das suas idas ao veterinário. Parte das roupinhas dele são presentes dos fãs.

“Como o caso dele teve bastante repercussão, as pessoas adoram acompanhar e torcer pela recuperação do Bento. A página também aborda pautas importantes como o combate aos maus-tratos e abandono”, explica Nathalia Sabóia, tutora do Bento.

“Passando por aqui para desejar uma ótima semana para todos os meus amigos. ‘Tô’ bem no estilo”, diz uma das postagens. “Passando para mostrar meu look do fim de semana que a tia me presenteou e eu ‘AUmei'”, publicou também.